Rio - Polêmico ao dar opiniões sobre diversos assuntos, o ex-jogador Neto comentou o vídeo que viralizou na última semana, onde uma mulher joga uma arte de Romero Britto no chão. O apresentador da Band saiu em defesa do artista brasileiro, relembrando um encontro que os dois tiveram nos Estados Unidos.



"O cara me tratou extremamente bem, com educação. Foi em 2017 que aconteceu aquilo lá, da moça jogar... A gente deixa de dar moral para um brasileiro, que venceu nos Estados Unidos e virou uma referência para todo mundo, porque alguém jogou lá... Vocês sabem o que aconteceu no restaurante? Depois de três anos, querem acabar com a vida do rapaz", disse Neto, que emendou:



"O cara me encontrou uma vez lá em Miami, não sabia quem eu era, e me tratou de uma maneira educadíssima. É um brasileiro maravilhoso. Eu tenho orgulho dele ser brasileiro. Eu caguei para aquela mulher que comprou aquele negócio e jogou. Caguei para ela", encerrou o ex-atleta.