Torcida do Palmeiras protesta em aeroporto; jogador discute com rapaz e precisa ser separado

O Palmeiras venceu o Athletico-PR na última quarta-feira (19) com um gol de Raphael Veiga, já no final da partida e depois de mais uma partida ruim. Mesmo com os três pontos garantidos, torcedores foram até o aeroporto de Curitiba para protestar contra o time, que foi campeão Paulista há menos de duas semanas.



Os principais alvos foram Bruno Henrique, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Diogo Barbosa, que chegou a se estranhar com um torcedor e teve que ser separado por companheiros e seguranças do Palmeiras.

Torcida do Palmeiras faz duras críticas ao elenco, principalmente à Lucas Lesma e Bruno Henrique. pic.twitter.com/9aiFwijmoj — Paco Belmonte (@PacoB0800) August 20, 2020

A vitória do Palmeiras diante do Athletico foi a primeira no Brasileirão. Até então, o time de Luxemburgo havia empatado contra o Fluminense no Maracanã e depois empatou novamente, com o Goiás, no Allianz Parque.