Narrador faz comentário homofóbico em transmissão da Fox Sports e é suspenso

Estados Unidos - O narrador Thom Brennaman, locutor do time de beisebol americano Cincinnati Reds, foi suspenso após proferir um comentário homofóbico durante uma transmissão da Fox Sports americana na última quarta-feira.

A partida estava no intervalo e, sem saber que estava no ar, Brennaman disse uma frase onde termina falando sobre "uma das capitais FG do mundo". Nos Estados Unidos, FG significa "Frequency Gay" (frequência gay).

Após a repercussão negativa, o Cincinnati Reds decidiu suspender o narrador por tempo indeterminado. A Fox Sports divulgou nota dizendo concordar com a decisão.