Brasileiro Pedro Munhoz faz a luta principal do UFC deste sábado

Las Vegas, Estados Unidos - Inicialmente marcado para 15 de julho, na ‘Ilha da Luta’, o combate entre Pedro Munhoz e o americano Frankie Edgar precisou ser adiado. Munhoz foi um dos cinco brasileiros que testaram positivo para covid-19 pouco antes do embarque para a Abu Dhabi. Recuperado, ele sobe ao octógono neste sábado, em Las Vegas-EUA para enfrentar Edgar, ex-campeão dos leves que estreia na divisão dos galos (até 61,2kg). Será o maior desafio da carreira do paulista, quinto no ranking da categoria. O evento conta ainda com a participação da brasileira Amanda Lemos e tem exibição ao vivo do Combate, a partir das 18h30.



Luiz Felipe Prota e Rodrigo Minotauro comandam o ‘Aquecimento Combate’ e o card preliminar do ‘UFC Munhoz x Edgar’. O principal, tem narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa. “O evento deste sábado é super importante para o Brasil, porque o Pedro Munhoz é uma das promessas do nosso MMA e tem vitórias expressivas. Ele enfrenta um dos grandes nomes do esporte, um ex-campeão que já lutou em várias categorias. Uma vitória pode aproximar o brasileiro de uma disputa de título. A transmissão terá muitas curiosidades, informação e diversão, que é uma marca da minha parceria com o Rhoodes”, garante Ana Hissa. O SporTV2 e o Combate.com também exibem as duas primeiras lutas da noite.



Na co-luta principal da noite, o americano Ovince St-Preux encara o compatriota Alonzo Menifield pela categoria meio-pesado (até 93kg). No card preliminar, Amanda Lemos tenta a segunda vitória consecutiva diante da japonesa Mizuki Inoue, derrotada apenas uma vez nas últimas sete lutas.