Covid-19 impede encontro de Ezequiel, ex-Botafogo, com esposa

A pandemia da covid-19 afetou milhões de pessoas e de diferentes maneiras. No caso de Ezequiel, ex-Botafogo, o vírus o tem impedido de conviver com a própria esposa. No Japão desde Janeiro, o atacante do Sanfrecce Hiroshima casou por procuração em fevereiro com Juliana Hermê. Desde então, os dois tentam se encontrar, mas o avanço da doença adiou a viagem, que ele espera que aconteça logo.

A decisão de casar mesmo à distância foi para facilitar os trâmites burocráticos para o visto da esposa. Entretanto, a explosão de casos no Brasil impediu que Juliana viajasse em março e somente nas últimas semanas foi possível dar entrada nos documentos para poder viajar. O casal, que se conhece desde 2017, nunca morou junto e o Japão será a primeira experiência. Por enquanto, o contato é feito apenas por vídeo chamada.

"O casamento por procuração não foi um problema, porque já pensávamos em casar no final do ano, então só antecipamos! Agora estamos aguardando a liberação do visto, pode ser a qualquer momento" disse, Ezequiel.

Aos 22 anos, Ezequiel está sozinho em Hiroshima. No início, contou com a ajuda dos brasileiros do time (Rhayner, Douglas Vieira e Leandro Pereira) e de dois intérpretes para se adaptar à cultura do país e se comunicar. Agora, já consegue se virar sozinho pelas ruas, mas está deixando os passeios pela cidade para fazer em casal, quando a esposa chegar.

"Não conheci nada por aqui, estou esperando para ser algo jogo para nós dois. Sem dúvidas vai virar lua de mel (risos)", afirmou.

Passada a adaptação ao Japão, agora Ezequiel quer se firmar na equipe do Sanfrecce . Por enquanto, disputou apenas duas partidas saindo da reserva (após dois jogos em fevereiro, a temporada foi retomada no início de julho).

"A adaptação foi difícil no início, tanto na alimentação quanto no estilo de jogo, por ser muito defensivo. A questão da língua eu já esperava. Mas hoje já estou mais tranquilo, apesar de não estar jogando, já não tenho tantas dificuldades como no início", completou.