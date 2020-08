Astros Honda e Kalou treinam no Niltão

As duas principais contratações do Botafogo para a temporada de 2020 estiveram juntas pela primeira vez. O meia japonês Keisuke Honda e o atacante marfinense Salomon Kalou fizeram o primeiro treinamento como jogadores do Alvinegro. E posaram para fotos diante de um painel de um dos maiores ídolos do Glorioso: Mané Garrincha.

Na quarta-feira, Kalou participou de um leve treinamento com atletas que não foram relacionados para o confronto com o Atlético-MG - vitória de 2 a 1, no Nilton Santos. Poupado da partida, Honda ganhou um descanso. A comissão técnica decidiu preservá-lo do duelo com o Galo visando aos dois próximos compromissos do Botafogo: o clássico diante do Flamengo, domingo, às 11h, no Maracanã, e a partida de volta pela terceira fase da Copa do Brasil, quarta-feire, às 19h, contra o Paraná, em Curitiba.

Se Honda já está atuando com regularidade, Kalou precisa melhorar o condicionamento físico e ainda não tem data para estrear.