Já falei do atacante Matheus Babi algumas vezes aqui na coluna. E Paulo Autuori ousou mais do que eu pensava para arrancar a vitória sobre o Atlético-MG. Colocou dois centroavantes e Babi, que fez uma bela partida, foi mais importante do que o próprio Pedro Raul, teoricamente titular do time. O garoto é bom de bola, centrado e brigador no bom sentido. Grande fase!