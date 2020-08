A advogada Ana Paula Belinger move ação na Justiça em nome do lateral-direito Rafael Galhardo. Ele cobra R$ 2 milhões de salários atrasados, FGTS e outras verbas rescisórias, em nova dor de cabeça para o presidente Alexandre Campello (foto). Treinando separadamente do grupo principal, Galhardo chegou a ser emprestado ao Grêmio no ano passado, mas retornou e, desde então, não teve mais chances no Vasco.