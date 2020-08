Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, nomeou Miguel Vieira Dibo como vice-presidente administrativo. Um nome de qualidade pela experiência administrativa e financeira, que vai atuar como um braço direito que realmente consegue mudanças no Tricolor. A escolha vem em boa hora, já que o clube está em fase de decisões importantes no futebol. A pressão é grande e a sabedoria faz toda a diferença nesses momentos críticos. Grande fase!