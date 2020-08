'Não jogo pra pontos no cartola', dispara jogador do Santos após cobrança

Rio - O Cartola F.C, jogo no qual os atletas de futebol são escalados por torcedores e amantes de futebol, é um sucesso no Brasil. O game é levado tão a sério que tem gente cobrando alguns jogadores para pontuarem bem. Como foi o caso do atacante Marinho, do Santos.

O atleta, que marcou o gol da vitória do time paulista sobre o Sport, ficou incomodado com a cobrança de torcedores por conta do Cartola.

“Não jogo pra pontos no cartola, serei cobrado pelo trabalho e não por esse App. Grato e obrigado pela compreensão”, disse.



Além dele, o atacante Jô, do Corinthians também disparou contra esse tipo de situação. O atleta usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o game.

"Fala, galera. Agradeço a todos pelo apoio e pela torcida. Sou muito grato mesmo. Agora, sobre o Cartola, eu não entro em campo para fazer ponto em Cartola. Eu entro para jogar e fazer o melhor para minha equipe. Então, peço respeito nessa questão. Aceito qualquer tipo de crítica, mas quero respeito, pois estou sempre dando o meu melhor. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos", escreveu Jô em seu Insatagram.