Rio - Após três rodadas sem vitória, o Goiás anunciou a demissão do técnico Ney Franco, um dia depois após a derrota do clube para o Fortaleza por 3 a 1. Além dele, o diretor de futebol Túlio Lustosa deixou o clube, na última quinta-feira.

No mesmo dia, Harlei Menezes, ex-goleiro do clube e um dos ídolos, foi oficializado como o novo diretor da equipe.

Com a confirmação, Ney Franco se tornou o segundo treinador a ser demitido no Campeonato Brasileiro. Também na quinta-feira, Eduardo Barroca havia deixado o comando do Coritiba.