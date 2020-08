Máquina Rubro-Negra e doações: Corrida do Milhão da Stock Car tem novidades em 2020

A tradicional Corrida do Milhão está cheia de novidades para 2020, a começar pelo novo nome: Corrida do Milhão Solidário. Pela primeira vez, o campeão não levará o prêmio milionário, que será revertido em doações para o combate à pandemia. A prova acontece no próximo domingo (23), às 10h, em Interlagos e terá transmissão da TV Globo. E para os fãs da Stock Car, um carro certamente vai chamar atenção: o de número 43, do piloto Pedro Cardoso, que levará o escudo e as cores do Flamengo.

LEIA MAIS: Confira mais informações sobre o Flamengo



O responsável por pilotar a máquina rubro-negra tem 21 anos e é da equipe R. Mattheis. Será a segunda vez de Pedro Cardoso na disputa dessa prova e ele curtiu a iniciativa solidária. Carro rubro-negro, pilotado por Pedro Cardoso, é da equipe R. Mattheis e carrega o número 43 - Reprodução



A iniciativa de ajudar na luta contra a Covid-19 arrecadou o equivalente a R$ 1 milhão em produtos como equipamentos de proteção, medicamentos e cestas básicas. Carro rubro-negro, pilotado por Pedro Cardoso, é da equipe R. Mattheis e carrega o número 43 - Reprodução O responsável por pilotar a máquina rubro-negra tem 21 anos e é da equipe R. Mattheis. Será a segunda vez de Pedro Cardoso na disputa dessa prova e ele curtiu a iniciativa solidária.“É a corrida que a gente fica mais ansioso no ano inteiro, porque tem um prêmio milionário. O Milhão Solidário foi uma ótima ideia, a vontade de ganhar está maior ainda. Agora, a gente vai poder ajudar de uma maneira que nunca pode. No momento em que estamos vivendo, só de estar de volta já é muito bom. Muita gente não está nem conseguindo trabalhar por causa da pandemia”, contou o piloto.A iniciativa de ajudar na luta contra a Covid-19 arrecadou o equivalente a R$ 1 milhão em produtos como equipamentos de proteção, medicamentos e cestas básicas.Normalmente, o carro pilotado por Pedro é azul e branco. A ideia de revestí-lo de vermelho e preto com o escudo do Flamengo faz parte do projeto #NACAOBRBFLA, do Banco BRB, que é patrocinador do piloto e parceiro master do Rubro-Negro. Pela primeira vez, os flamenguistas serão representados na Corrida do Milhão.

“Pilotar com as cores do Flamengo é uma honra. Representar a maior torcida do mundo, não é para qualquer um. Estou bem feliz, espero que possa deixar a Nação orgulhosa!”, vibrou Pedro Cardoso, que curtiu a ideia de ter a torcida rubro-negra ao seu lado: “Quanto mais energia boa, gente torcendo, é sempre bom. Espero que possa fazer uma boa corrida, ter um bom resultado”.

Aos 21 anos, Pedro Cardoso vai disputar sua segunda Corrida do Milhão - Reprodução



No domingo, será disputada a terceira etapa da temporada 2020 da Stock Car, que teve que ser comprimida por causa da paralisação na pandemia. Um dia antes, no sábado (22), vai acontecer a segunda etapa. A concorrência será grande. Feras como Thiago Camilo, tricampeão da Corrida do Milhão, e Rubens Barrichello, bicampeão da prova, vão lutar pelo pódio. Cardoso é o piloto mais jovem do grid, mas sabe da responsabilidade e mostrou confiança.“Quando estou lá dentro, me considero tão preparado como todos os outros. Estar lá com essas feras é gratificante, mas eu cheguei por merecimento. Somos todos concorrentes, a vontade de ganhar é bem maior quando são esses caras que já são ídolos”, reforçou.No domingo, será disputada a terceira etapa da temporada 2020 da Stock Car, que teve que ser comprimida por causa da paralisação na pandemia. Um dia antes, no sábado (22), vai acontecer a segunda etapa.

*Estagiário sob supervisão de Jessyca Damaso