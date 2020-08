Rio - Chegou a hora da grande final da Liga dos Campeões. Neste domingo, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique duelam em busca do troféu mais cobiçado da Europa, às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, capital de Portugal. O jogo terá transmissão da TNT e do Facebook do Esporte Interativo.



Em uma temporada atípica, onde habitualmente a esta altura o campeão já teria sido definido, a competição terá seu capítulo final na cidade de Lisboa, em Portugal. Por conta da pandemia do novo coronavírus, que parou o futebol na Europa por cerca de dois meses, a Uefa decidiu pela mudança no regulamento do torneio e apostou em uma fase final mais enxuta, com sede única.

A princípio, a final da Champions League ocorreria em Istambul, mas o país turco receberá a decisão na próxima temporada.

PARA ENTRAR NA HISTÓRIA

O Paris Saint-Germain chega em sua primeira final de Liga dos Campeões da Europa e busca levantar a Orelhuda para coroar de vez o projeto que começou há alguns anos e tinha como objetivo a conquista da competição. Após anos de insucessos, com eliminações em oitavas e quartas de final, o clube voltou à semifinal depois de 25 anos e eliminou o RB Leipzig para chegar na decisão.

Liderados por Neymar, que faz temporada espetacular e busca além do título da Champions o prêmio de melhor jogador do mundo, o clube parisiense chega com moral para brigar pelo título. Além do brasileiro, os franceses apostam em Mbappé e Di María, que também estão em excelente forma.

"O Bayern já chegou a 11 finais, eles estão habituados, é um grande clube mas isso não é uma grande vantagem. É um grande desafio para a gente, mas nós estamos confiantes também. Temos o sentimento de que merecemos estar aqui", disse Thomas Tuchel.

EM BUSCA DA TRÍPLICE COROA

Apontado como favorito desde antes da volta da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique chega para a decisão após um mata-mata avassalador. Nas fase de oitavas de final, os alemães venceram o Chelsea por 7 a 1 no agregado, humilharam o Barcelona com uma vitória por 8 a 2 nas quartas de final e derrotaram o Lyon na semifinal por 3 a 0. Caso o clube bata o PSG, conquistará a Tríplice Coroa (Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Champions) pela segunda vez em sua história.

Se por um lado Neymar é o grande nome do PSG, o Bayern conta com um inspirado Lewandowski para chegar ao sexto título na competição continental. O polonês tem 46 jogos na temporada e marcou incríveis 55 gols. Uma média de 1,19 gols por jogo. Ao lado do brasileiro, Lewa é grande favorito ao prêmio de melhor do mundo da Fifa.

"Nosso estilo depende da pressão alta para bloquear espaços do adversário em seu campo, mas, como consequência, há espaços deixados atrás. Sabemos que o PSG tem jogadores muito rápidos, mas nos últimos dez meses sempre tentamos impor nosso estilo ao adversário. Sempre jogamos com uma linha alta e, no fim das contas, conseguimos resultados fazendo isso. Então não vamos mudar muito nesse sentido", disse Hansi Flick na coletiva pré-jogo.

PROVÁVEIS TIMES

Paris Saint-Germain: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat; Marquinhos, Sarabia (Verratti) e Ander Herrera; Di María, Neymar, Mbappé.

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba e Davies; Goretzka, Thiago (Pavard), Perisic, Müller e Gnabry; Lewandowski.