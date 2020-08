Em entrevista à "ESPN Brasil", Figo falou pela primeira vez pelo caso e explicou o motivo da sua afirmação.

"Seguramente há quem defenda uma opinião contrária à minha, o que é respeitável. Somos seres humanos, cada um pode opinar de uma forma diferente. Opinei de acordo com as circunstâncias que vivi sob o comando deste treinador na minha carreira profissional. Foram negativas. Lógico que quem tem uma experiência diferente, opinará diferente de mim. Como sou uma pessoa livre para opinar o que bem entendo e não devo nada a ninguém, não é um problema dar uma opinião nesse sentido. Foram as experiências negativas que tive nesse período da minha vida profissional", disse o ex-craque.



"O que faz ser o pior treinador do mundo? Podemos ficar a tarde todo falando… Em termos técnicos, táticos, pessoais… Mas acho que não vamos ter tempo para isso. Um treinador que não tem personalidade de escalar os jogadores que acha que estão melhor, para mim não conta", completou.