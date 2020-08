Rio - Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto Assis, podem ser libertados nesta segunda-feira pela Justiça do Paraguai. Os irmãos terão uma audiência por volta das 15 horas, que deve resultar na libertação. As informações são do site "Globo Esporte".

O acordo pela liberdade dos brasileiros está encaminhado há duas semanas, quando o MP do Paraguai decidiu que não iria apresentar nova denúncia contra Ronaldinho e Assis. No entanto, Assis deve pagar uma multa de aproximadamente US$ 110 mil e Ronaldinho de US$ 90 mil. Caso libertados, os dois terão que voltar ao país a cada três meses com uma autoridade brasileira para acompanhar o processo.

Ronaldinho e Assis estão presos no Paraguai desde o dia 6 de março. Eles são acusados de terem entrado no Paraguai usando passaportes e e admitiram o crime.