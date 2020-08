Rio - O Goiás negocia a contratação do volante Elias, ex-Corinthians, Flamengo e por último no Atlético-MG. Inclusive, no clube mineiro, o jogador foi comandado pelo atual técnico do Esmeraldino, Thiago Larghi.

Fora dos planos da diretoria do Atlético-MG, Elias não teve o contrato renovado e está sem clube desde o fim da última temporada. Nesta temporada, o volante de 35 anos, que já defendeu a seleção brasileira, ainda não entrou em campo.



Caso a negociação seja concretizada, Elias será o segundo reforço do Goiás após a paralisação do futebol e chega ao Esmeraldino para suprir a saída de Léo Sena, vendido justamente para o Galo. De acordo com Mauro Machado, vice-presidente do Goiás, a boa relação do jogador com Thiago Larghi pode facilicar um acerto entre as partes.