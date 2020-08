Após quase seis meses presos no Paraguai, Ronaldinho e Assis desembarcam no Rio

Galeria de Fotos Ronaldinho Gaúcho desembarca no Rio Reprodução / GloboNews R-10: há meses no Paraguai Arquivo Pessoal Ronaldinho Gaúcho espera retornar para o Brasil o quanto antes AFP Ronaldinho Gaúcho estava preso no Paraguai AFP Ronladinho estava preso desde o dia 6 de março AFP R10 e Assis estavam presos em Assunção desde 6 de março AFP Ronaldinho e o irmão, Assis, estavam presos no Paraguai desde o dia 6 por uso de passaportes fraudulentos AFP Algemados, Ronaldinho e Assis chegam para audiência no Paraguai AFP Algemados, Ronaldinho e Assis chegam para audiência no Paraguai Reprodução / Internet Ronaldinho deixa o Palácio de Justiça após cinco horas de depoimento AFP Ronaldinho Gaúcho e Assis estão presos no Paraguai, enquanto sistema Judiciário foi interrompido por pandemia AFP Ronaldinho e o irmão estavam presos desde março em Assunção AFP Ronaldinho Gaúcho AFP Ronaldinho posa com fã policial no Paraguai Reprodução Polícia encontra passaportes falsos de Ronaldinho e Assis em suíte de hotel no Paraguai Ministério Público do Paraguai Polícia encontra passaportes falsos de Ronaldinho e Assis em suíte de hotel no Paraguai Ministério Público do Paraguai Carteiras de identidade paraguaias de Assis e R10 Reprodução Twitter / Fiscalía Paraguay Ronaldinho é detido no Paraguai Reprodução Twitter / Fiscalía Paraguay Ronaldinho é detido no Paraguai Reprodução Twitter / Fiscalía Paraguay O passaporte encontrado em posse de Ronaldinho Reprodução Rio - Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto Assis, desembarcaram na tarde desta terça-feira no Rio de Janeiro. A dupla veio em um avião particular do Paraguai, onde estava presa há quase seis meses por uso de passaportes falsos, e pousou na capital carioca por volta de 16h40. Os irmãos conseguiram se livrar da prisão domiciliar na tarde da última segunda-feira, após pagarem multa de R$ 1,1 milhão.

No saguão do aeroporto, além da imprensa, estavam alguns fãs de Ronaldinho, que gritavam palavras de apoio ao craque. O ex-jogador, que estava de máscara, mas com o nariz de fora, e cercado por seguranças, deixou o local rapidamente e não deu nenhuma declaração.

Segundo o documento que autorizou a decolagem do avião no Paraguai, Ronaldinho, Assis, o advogado brasileiro Sérgio Queiroz, que os acompanhava, e os tripulantes foram orientados a seguir todas as normas de prevenção ao coronavírus.