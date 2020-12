Por O Dia

Publicado 12/12/2020 18:50

Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Fluminense. O atacante Lucca se mostrou recuperado da Covid-19 e treinou neste sábado no CT do clube carioca. O jogador deverá ficar à disposição de Marcão para o duelo da próxima quarta-feira entre o Tricolor e o Atlético-GO.

A Covid-19 tirou de campo do Fluminense neste mês o mês também Muriel, Danilo Barcelos, Yuri e Digão (que se transferiu para o futebol tailandês). Ao todo, o clube das Laranjeiras teve 22 infectados, em dois grandes surtos, durante a pandemia.



Lucca chegou recentemente ao Fluminense e atuou em cinco jogos, marcando uma vez, contra o Internacional em belo gol olímpico. O seu último jogo foi contra o Bragantino.

O técnico Marcão contou com um alento na atividade da manhã deste sábado, no CT Carlos Castilho. Último dos atletas infectados pela segunda onda de Covid-19 que assolou o Fluminense, o atacante Lucca se reapresentou para a rotina de treinos. Mesmo já recuperado, ele não atuará no clássico diante do Vasco, uma vez que não tem condições físicas para retomar sua rotina.O jogador de 30 anos deve voltar a campo na partida contra o Atlético-GO. eLE O o meio-campista Martinelli tendem a ser as baixas do Tricolor das Laranjeiras para o confronto com o Vasco, neste domingo, às 20h30, em São Januário. O jovem sofreu uma lesão na atividade de quinta-feira.A Covid-19 tirou de campo do Fluminense neste mês o mês também Muriel, Danilo Barcelos, Yuri e Digão (que se transferiu para o futebol tailandês). Ao todo, o clube das Laranjeiras teve 22 infectados.O Fluminense está com 39 pontos e atualmente ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro.