Braz fica fora de reunião

O dia foi de folga para o elenco do Flamengo, mas não para algumas pessoas da diretoria. O diretor-executivo Bruno Spindel, o vice de relações externas e membro do Conselho de Futebol Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o supervisor de futebol Gabriel Skinner se encontraram no Ninho do Urubu e debateram inúmeros assuntos, principalmente o atual momento do futebol, em que Domènec Torrent ainda tenta se firmar.

Mas houve um porém: o vice de futebol Marcos Braz não foi convidado para o compromisso e ficou sabendo por terceiros da reunião. O encontro aconteceu na sala de reunião do Centro de Treinamento do Flamengo, começou por volta das 10h e durou cerca de uma hora e meia.

Os três participantes da reunião — Spindel, Bap e Skinner — foram procurados pela reportagem, mas não responderam às mensagens. Marcos Braz também foi contactado, mas não atendeu as ligações.