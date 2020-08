Empate garante a vaga

Depois de passar no teste das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta as atenções para a Copa do Brasil, maior esperança de título na temporada. O Glorioso enfrenta hoje o Paraná, às 19h, no Durival Britto, e precisa do empate para garantir uma vaga na quarta fase da competição, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0, em março, gol de Luiz Fernando.

É provável que o time volte a campo com mudanças na escalação, o que já virou rotina nos últimos jogos. Desde o retorno do futebol após a pausa da pandemia, Autuori não repetiu a escalação nenhuma vez. Após marcar um golaço no clássico diante do Flamengo, Pedro Raul deve retomar a titularidade no lugar de Matheus Babi. Já na lateral-esquerda, como Victor Luis ainda se recupera de cirurgia para a retirada do apêndice, Danilo Barcelos continua na equipe.