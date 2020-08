Marcos Braz sai em defesa do espanhol Domènec Torrent. Depois de se consagrar com Jorge Jesus, se Dome der certo, Braz concorrerá ao Prêmio Inventores 2020.

O Internacional volta à carga por Pedro Raul, centroavante do Botafogo que marcou um golaço no clássico diante do Flamengo.

O Botafogo deve começar com Pedro Raul no jogo de hoje com o Paraná.

Isla quer estrear no Flamengo, contra o Santos, mesmo sem jogar desde o início de março.