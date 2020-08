UM DURO CALENDÁRIO

Se as coisas já andavam difíceis para os técnicos, com vários demitidos depois de cinco rodadas no Brasileiro, imagine o que terão que enfrentar a partir de agora. A CBF, sob o comando de Rogério Caboclo (foto), divulgou o calendário 2020/2021, com o futebol sem parar até dezembro do ano que vem e jogos a cada três dias. O Brasileiro em andamento terminará em 24 de fevereiro e, quatro dias depois, começarão os estaduais e assim iremos com as competições nacionais e internacionais enfrentando jogos e viagens, sem tempo para treinamentos específicos ou recuperação de lesionados. De agora em diante, o circo não abaixará mais a lona, sacrificando os artistas em prejuízo dos espetáculos, estabelecendo uma relação conflituosa entre clubes e suas exigentes torcidas. Com férias já cumpridas e sem tempo para si e as famílias, jogadores e treinadores andarão no arame, sem rede protetora, atravessando o picadeiro por cima da área dos leões famintos.