COPA DO BRASIL VALE QUANTO PESA

A Copa do Brasil é a competição nacional mais atrativa para os clubes. Cada etapa vencida é a certeza de desafogo nos apertos financeiros do mês e, no fim, o campeão coloca nos cofres mais de R$ 70 milhões em premiações. Além dos patrocínios e da bilheteria, quando possível, o que leva treinadores a priorizar essa competição em detrimento do Campeonato Brasileiro, que passou a terceiro na ordem de preferência dos clubes brasileiros, perdendo também para a Copa Libertadores da América, que leva o campeão ao Mundial.