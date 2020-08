Que isso! Comentarista da Fox Sports esquece o Flamengo e diz que ganhar Brasileiro e Libertadores no mesmo ano seria inédito

Rio - Participar de uma transmissão ao vivo não é das missões mais fáceis. Além do jogo de cintura, é preciso estar atento e com a memória afiada. O comentarista da Fox Sports, Fábio Sormani, viu sua memória falhar, enquanto participava de uma conversa com o jogador do Internacional, Patrick. Ao comentar a possibilidade do Colorado ser campeão do Brasileiro e da Libertadores, Sormani acabou esquecendo que o feito foi conquistado pelo Flamengo no ano passado.

"O Internacional está na liderança do Brasileiro e disputa a Libertadores, Patrick, você acha possível vencer os dois títulos, algo que é inédito, ou que não acontece há muito tempo?", perguntou Sormani, que rapidamente foi advertido pelos companheiros de Fox Sports, que no ano passado, o Flamengo havia conquistado as duas competições.

Além do Flamengo, somente o Santos conseguiu o mesmo feito, porém, em uma outra época, quando o Campeonato Brasileiro tinha outro formato e outro nome. Além disso, a Libertadores também era disputada por menos clubes.