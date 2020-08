Ex-jogador do Flamengo é preso em treino do Volta Redonda por não pagar pensão alimentícia

Rio - O treinamento do Volta Redonda nesta terça-feira foi marcado por um acontecimento incomum envolvendo o experiente atacante Erick Flores. Durante a atividade comandada pelo técnico Luizinho Vieira, o jogador de 31 anos foi abordado por um oficial de justiça e levado para a 93ª Delegacia de Polícia por atrasar o pagamento de pensão alimentícia.

Erick Flores foi detido e o departamento jurídico do clube já entrou em contato com os advogados do jogador para tomar conhecimento do caso e dar suporte ao atleta. O valor do débito é desconhecido.O Volta Redonda está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e lidera o Grupo B, com sete pontos. Emprestado pelo Boavista após o Carioca, Erick Flores foi titular nas primeiras três rodadas.Revelado nas categorias de base do Flamengo, onde fez parte do elenco campeão brasileiro em 2009, o atacante rodou por Ceará, Náutico, Avaí, ABC, Fortaleza, Criciúma, São Bernardo, Duque de Caxias, Brasiliense e Boavista.O problema de Erick Flores não é único. No passado, muitos jogadores famosos já foram presos pelo mesmo motivo. Às vezes por não atualizarem os seus rendimentos que, com o passar do tempo, vão ficando menores.