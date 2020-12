Revista inglesa Four Four Two promove sua eleição de melhores do mundo no ano de 2020: Sem Bola de Ouro? Sem problema Reprodução

Por MH

Publicado 07/12/2020 16:59

A conceituada revista inglesa 'Four Four Two' escolheu os seus melhores jogadores do mundo na temporada. O resultado poderá ser conferido na edição de janeiro, que estará disponível na próxima sexta-feira. E quem ficou no topo da lista foi o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayer de Munique, da Alemanha. No femininto, que venceu a votação online foi a dinamarquesa Pernille Harder, do Chelsea, da Inglaterra.

Ao todo participaram da votação 101 jornalistas de 101 países. O camisa 9 do Bayern ganhou praticamente com unanimidade: 87 dos 101 votantes (86%). Mas não é para menos, uma vez que o goleador faturou todos os títulos que disputou (Copa da Alemanha, Campeonato Alemão, Liga dos Campeões, Supercopa da Alemanha e Supercopa da Europa) e ainda foi o artilheiro dos três primeiros torneios. Fez, até o momento, 42 gols em 41 jogos por clube e seleção.

Lewandowski está entre os 11 finalistas ao Fifa The Best, similar à Bola de Ouro da "France Football", mas com a chancela da entidade que comanda o futebol mundial. O prêmio, válido pela temporada 2019/20, será entregue no dia 17 de dezembro.

