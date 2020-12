Thiago Silva Lucas Figueiredo/CBF

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/12/2020 16:44

Rio - O zagueiro Thiago Silva, hoje com 36 anos, já está de olho em seu futuro quando se aposentar no futebol profissional. E ele pode ser como técnico. Em 2020, o atual jogador do Chelsea e da seleção brasileira se matriculou no curso Licença B da CBF Academy, que é o segundo estágio na formação de treinadores, voltada para trabalhos com categorias de base.



"Eu tenho o conhecimento da prática, por estar ali dentro, e um pouco do teórico, até porque gosto de ver e analisar futebol nas horas vagas, mas eu tenho a consciência de que estou longe de saber tudo. Com as aulas, as palestras, você vai acumulando conhecimento para usar lá na frente. Minha ideia é completar todas as Licenças, até porque se for para eu continuar no futebol é ali que eu me vejo, como um auxiliar ou como técnico principal", explicou o zagueiro.