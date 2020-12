Galvão Bueno Tv Globo/Divulgação

Por Lance

Publicado 08/12/2020 11:46

Rio - A decisão de Muricy de voltar ao futebol do São Paulo pegou todos de surpresa na Globo. De executivos a profissionais dos bastidores da emissora não esperavam uma saída do ex-treinador para voltar a trabalhar no Tricolor. Quando a informação vazou na imprensa, executivos estavam começando a reunião com Muricy para falar sobre o assunto e fazer o profissional mudar de ideia, mas ele já estava decidido. As informações são do "De Primeira UOL".