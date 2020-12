PSG e do Istanbul Basaksehir abandonam campo de jogo após suposta ofensa racista AFP

Publicado 08/12/2020 17:51 | Atualizado 09/12/2020 15:31

Rio - A partida entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir, pela Liga dos Campeões, na tarde desta terça-feira, no Parque dos Príncipes, protagonizou um momento histórico. Após o quarto árbitro Sebastian Colescu ser acusado de ofensas racistas contra Pierre Webó, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca, as duas equipes optaram por abandonar o campo de jogo no início do primeiro tempo. A partida foi suspensa e remarcada pela Uefa para esta quarta-feira, às 14h55.

A confusão começou aos 13 minutos, quando o atacante senegalês Demba Ba ficou indignado com as palavras de Coltescu e começou a reclamar intensamente, acusando-o de ofensas racistas. O jogador foi expulso, o que lhe causou ainda mais revolta.

Racistas não passarão! O quarto árbitro da partida entre Paris Saint Germain e Istanbul Basaksehir insultou de forma racista o jogador Demba Ba e os times não deixaram barato. Todos se retiraram do campo, as duas equipes, e o jogo foi interrompido. pic.twitter.com/lV9JhJwKI8 — Carta Maior (@cartamaior) December 8, 2020 "Você nunca diz "esse cara branco", você diz "esse cara". Então por que você está mencionando "cara preto"? Você tem que dizer "esse cara". Por quê?!", questionou Demba Ba, irritado, em vídeo feito pela transmissão da partida.

Segundo veículos de imprensa que estavam presentes no estádio, a confusão começou após o lateral brasileiro Rafael, do Istanbul, receber cartão amarelo. O banco da equipe turca não concordou com a punição e reclamou. Foi então que o quarto árbitro Sebastian Coltescu teria dito a Webó: "vai embora, seu preto!".