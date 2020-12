Flamengo está distante do título do Brasileiro Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 21/12/2020 09:27

Rio - Após a acusação de Gerson contra o meia Índio Ramírez, do Bahia, o clube baiano decidiu afastar o atleta da equipe. Em nota, o Esquadrão de Aço, que já havia demitido Mano Menezes na última noite, afirmou que o jogador negou as acusações do meia rubro-negro e que está apurando o caso. O clube ainda afirmou que o presidente Guilherme Bellintani ligou para Gerson para se solidarizar.

"O Esporte Clube Bahia vem a público se manifestar sobre a denúncia de racismo feita pelo atleta Gerson, do Flamengo, ocorrida na noite deste domingo (20).

O atleta Indio Ramírez nega veementemente a acusação e a ele está sendo dada a oportunidade de se defender de algo tão grave.



O clube entende, porém, que é indispensável, imprescindível e fundamental que a voz da vítima seja preponderante em casos desta natureza.



Assim, decidiu afastar imediatamente o jogador das atividades da equipe até a conclusão da apuração.



O presidente Guilherme Bellintani ligou para Gerson a fim de prestar solidariedade.", escreveu o clube.