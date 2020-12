Lisca fica revoltado com erro da arbitragem na partida entre América-MG e Chapecoense Reprodução/Twitter

Por Lance

Publicado 21/12/2020 13:55

Minas Gerais - O técnico do América-MG, Lisca, questionou muito o gol anulado pela árbitra Edina Alves Batista em uma marcação do assistente, que invalidou o tento anotado por Ademir no fim do jogo contra a Chapecoense.