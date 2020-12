Fotos íntimas de Diego Costa e Gabriel Jesus são publicadas por jornal Reprodução/The Sun

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 12:06 | Atualizado 21/12/2020 12:11

Rio - Uma história curiosa tem chamado a atenção nos noticiários da Inglaterra. Fotos íntimas dos brasileiros Diego Costa, do Atlético de Madrid, e de Gabriel Jesus, do Manchester City, foram encontradas em uma Bíblia entregue em uma loja de caridades.

As imagens foram publicadas pelo "The Sun", jornal inglês, na qual ambos os jogadores aparecem com uma mesma mulher, no entanto em momentos distintos. Os atletas parecem estar relaxados nas fotos que não se sabem quando foram tiradas.



De acordo com o periódico, a Bíblia estava em uma sacola entregues por uma mulher a uma loja de caridade em Marylebone, no centro de Londres.

Gabriel Jesus Reprodução/The Sun A pessoa na qual fez a doação ainda não foi identificada, porém, trata-se de uma mulher com feições espanhola ou latina, que queria deixar o Reino Unido e deixou a Bíblia com as fotos.

Vale lembrar que Gabriel Jesus, de 23 anos, assinou com o City em 2017 e terminou o relacionamento com a modelo Fernanda Queiroz no início do ano.