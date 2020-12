Rafaela Silva foi medalha de ouro na Olimpíada do Rio Reprodução DO Facebook

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 17:54

Rio - Atual campeã olímpica da categoria até 57kg de Judô, a brasileira Rafaela Silva está fora das Olimpíadas de Tóquio, que foi adiada para o ano que vem por conta da pandemia do novo coronavírus. Pega no exame antidoping durante os Pan-Americanos de 2019, a atleta foi punida com dois anos exclusão do esporte e entrou com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para tentar a redução na última instância. No entanto, Rafaela Silva foi punida e não poderá brigar para manter o título nos Jogos Olímpicos. Além disso, a CAS também decidiu retirar as medalhas conquistas no Mundial de 2019: bronze no individual e o bronze por equipes.

Publicidade

O objetivo da defesa de Rafaela Silva no julgamento foi comprovar a origem da substância (fenoterol) que entrou no corpo da brasileira durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, buscando a redução da pena na última instância de acordo com o grau de negligência.



No entanto, de acordo com as regras do código antidoping, os atletas são responsáveis por tudo que ingerem e, mesmo que a ingestão não tenha sido proposital e/ou que não haja ganho técnico ou esportivo com a substância, há a punição por negligência. Dessa forma, a pena foi mantida e Rafaela Silva só poderá voltar a competir em novembro de 2021, dois anos depois de sua última competição, perdendo assim as Olimpíadas de Tóquio.