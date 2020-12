William Pottker Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 18:25 | Atualizado 21/12/2020 18:28

Pottker apoia discurso de Vampeta minimizando acusação de Gerson Reprodução Rio - O atacante William Pottker irritou torcedores do Cruzeiro nas redes sociais nesta segunda-feira. Em sua conta no Instagram, ele fez uma postagem colocando aplausos ao discurso de Vampeta, que minimizou a acusação de racismo feita pelo meia Gerson , do Flamengo, após a partida contra o Bahia, no último domingo.

"Mas eu não vi para tanta coisa (sobre o Gerson). Eu jogo bola ali na Vila Maria, lá tem de tudo... Coreano, boliviano, chinês... "Ô coreano, toca a bola", "ô boliviano, toca a bola", "ô chinês, toca a bola"... E aí? Se todo mundo for para a televisão por essas causas. O mundo parou naquele lance do Neymar e não deu nada. Agora teve um lance de novo com o Paris Saint-Germain contra um time turco, mas os dois já se entenderam. O futebol está muito mimimi", disse o pentacampeão na TV Gazeta.

A indignação não pode ser seletiva, se um dos nossos faz merda também iremos cobrar, sem passação de pano.



Pottker perdeu uma oportunidade ABSURDA de ficar calado.



Racismo não é mimimi, e não é porque esse tipo de coisa sempre aconteceu que torna tudo menos grave.



LAMENTÁVEL! pic.twitter.com/JeuGN4jbHo — Giane Alves (@gianeaalves) December 21, 2020 Não da pra ser seletivo quando se trata de racismo.

O Pottker errou e errou feio, pra mim o peso do discurso dele tem o mesmo peso da ofensa direcionada ao Gerson



Estamos no séc XXI, não da pra normalizar qualquer tipo de preconceito que seja #fogonosracistas pic.twitter.com/MDyKKmUp8O — Iolanda Gabriela (@IolandaGabriela) December 21, 2020 Que postagem infeliz do Pottker. Pelo visto ganhamos um novo sem noção igual o TN pic.twitter.com/xbTBsPoSqZ — Sandra (@sasa28123) December 21, 2020 E aí @Cruzeiro!! Vai aceitar esse posicionamento do Pottker??

Por mim ele nunca mais vestia camisa do do Cruzeiro. pic.twitter.com/LsFArqiT2V — João Paulo Pinho (@jp_pinho) December 21, 2020 Olha aí o Pottker sendo burro dentro e fora dos gramados pic.twitter.com/8F6CxDgm9R — João Vitor (@jvitorschmitz) December 21, 2020 A situação revoltou torcedores do Cruzeiro, que foram às redes sociais repreender a postura do jogador.