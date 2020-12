Luiz Eduardo tem 11 anos Reprodução

Por Lance

Publicado 21/12/2020 18:58

Rio - Contra o Goiás, o Corinthians vai jogar com uma homenagem na camisa. Cada jogador do Timão levará no uniforme o nome de Luiz Eduardo, de 11 anos, abaixo de sua própria identificação.

SAIBA MAIS SOBRE O MUNDO DOS ESPORTES Luiz Eduardo e Gerson, o Corinthians está com vocês nessa luta e jogaremos com o nome do Luiz em nossa camisa na noite desta segunda-feira!#RacismoNuncapic.twitter.com/XN6puBScRY — Corinthians (@Corinthians) December 21, 2020



O garoto comoveu o Brasil depois que seu forte depoimento sobre discriminação racial viralizou nas redes sociais e fez a imprensa e a sociedade refletirem sobre o racismo no futebol.

Com essa mensagem no jogo contra o Goiás, hoje, às 20h, na Neo Química Arena, o Corinthians espera contribuir para sensibilizar torcedores e rivais e ampliar o debate sobre a questão racial no Brasil.