Murray

Por O Dia

Publicado 31/03/2021

Aos 33 anos e sofrendo com lesões nos últimos anos, o tenista Andy Murray já faz planos para a aposentadoria das quadras. Ex-número 1 do ranking da ATP por 41 semanas, campeão de três Grand Slams (dois de Wimbledon e um do US Open) e duas vezes medalha de ouro das Olimpíadas, o britânico admite seguir trabalhando com esporte e gostaria de estar envolvido com golfe ou até mesmo ser técnico de futebol.

"Eu gosto muito de golfe, posso ser um caddie (aquele que carrega os tacos dos jogadores). Seria algo que eu acharia bem legal. Talvez haja algumas coincidências entre esses dois esportes pelo lado mental, então eu poderia muito bem ajudar um jogador de golfe. Ou ganhar as certificações como técnico de futebol. Isso seria divertido de se fazer", revelou ao jornal inglês 'The Guardian'.



Devido às muitas lesões no últimos anos, Murray tem jogado pouco e despencou no ranking da ATP, ocupando atualmente a 119ª posição. O britânico atualmente está com uma lesão na virilha. Ele ainda não definiu uma data para a aposentadoria, mas admite que está próxima.