Rio - Internado com Covid-19 há duas semanas, o ex-jogador Branco deixou a UTI de um hospital da zona sul do Rio nesta quarta-feira. Ao 'Ge.com', a esposa do coordenador de base da CBF afirmou que o ex-atleta já está falando, comendo e se recuperando. Branco, que pode ter alta até o fim da semana, perdeu bastante peso e passará alguns dias em casa de repouso.

Branco foi internado no último dia 16 e respirava com ajuda de aparelhos de ventilação mecânica. A esposa do jogador também afirmou que foram muitos dias de apreensão com familiares e uma grande procura da imprensa. O ex-jogador esteve na delegação da CBF que viajou para Recife, na etapa de preparação da seleção sub-18, que venceu o Retrô FC, em amistoso, por 7 a 1.