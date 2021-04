Igor Cariús celebra momento do Atlético-GO Divulgação/Atlético-GO

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 18:00

Rio - Na tarde da última quinta-feira (01), o Atlético-GO conseguiu mais uma vitória no Campeonato Goiano 2021. Atual bicampeão estadual, o Dragão bateu o Itumbiara, por 3 a 0. O rubro-negro é o líder do Grupo A, 100% de aproveitamento, cinco jogos e cinco vitórias, 15 pontos conquistados. O lateral Igor Cariús falou sobre o momento da equipe.



"Nós estamos vivendo um bom momento nesse início de temporada. Estamos felizes pelas vitórias e mais ainda pelo desempenho da equipe. Espero que a gente consiga manter esse nível de atuação durante toda a temporada e que possamos alcançar os nossos objetivos", disse.



Publicidade

Igor Cariús chegou ao Atlético no início de 2021. O jogador participou da reta final da campanha do título Goiano de 2020. No campeonato estadual, o Atlético-GO ainda não sofreu gols. Igor destacou a importância de não sofrer gols e espera manter a bola longe do gol do Dragão.



"Cinco jogos sem sofrer gols é uma grande marca. Isso é muito importante para a segurança de toda a equipe. Os méritos não são apenas dos defensores, mas de todos os jogadores. O primeiro combate é dado pelos atacantes e meias, então eles são muito importantes para a obtenção dessa marca. Espero que a gente possa continuar sem levar gols", concluiu.