Publicado 29/04/2021 00:00

Pedro sempre mostrou talento. A verdade é que, desde o Fluminense, todos esperavam que ele fosse se tornar um craque. E acho que é. O gol que ele fez no Maracanã é para mostrar toda a qualidade que tem. Está mais forte e melhor. Não gosto da comparação Gabigol e Pedro. São jogadores diferentes. Mas o ex-Tricolor dá gosto de ver. Com camisa do rival ou sem rival. Talento puro.