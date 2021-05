Elvira Todua, de 35 anos Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 12:22

Rio - Elvira Todua, goleira russa de 35 anos, que atua no CSKA da Rússia, afirmou em entrevista a um canal do Youtube, que as jogadoras, normalmente, não possuem restrições sexuais antes das partidas de futebol.

Publicidade

Restrições essas que são comuns no futebol masculino, na qual muitos clubes e treinadores são contra a prática. Todua afirma que não há esse tipo de comedimento, pelo menos nos clubes em que atuou.



"É normal que jogadoras possam fazer sexo, mas no caso dos homens sei que há treinadores que não são adeptos e os proíbam", disse ao "Comment.Show" a atleta.



Publicidade

A goleira também afirmou que no contrato, os clubes são obrigados a manterem as jogadores durante a gravidez. "Nosso contratos estipulam que o clube é obrigado a nos pagar em caso de maternidade. Temos essa cláusula no CSKA, mas sei que não é assim em todos os lugares. Sei que alguns clubes rescindem contrato em caso de gravidez", conta.