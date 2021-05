PSG FRANCK FIFE / AFP

Rio - O Real Madrid pode estar perto de contratar Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Haaland, do Borussia Dortmund. Segundo jornal espanhol "As", os merengues tem "situação vantajosa" para formar a dupla até o meio de 2022.

Ainda de acordo com o veículo, o atacante francês é prioridade no Real. Falta agora o PSG se posicionar diante do contrato com o atleta, que vai até 2022, mas segue sem renovação. O clube de Madrid está disposto a ter o jogador já nesta janela de transferência de verão.



Caso consiga trazer Mbappé para Espanha, o Real Madrid tentará a contratação de Haaland na janela de transferência de verão da próxima temporada. O fato do clube alemão não ter se classificado para a próxima Liga dos Campeões pode acelerar a saída do noruegues.

Vale lembrar que se casa Mbappé permaneça na França por mais temporadas, o Real irá priorizar a contratação de Haaland.