Publicado 04/05/2021 22:48

Fortaleza - Após anunciar o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, de 45 anos, como sucessor de Enderson Moreira no comando do Fortaleza, na tarde desta terça-feira, o presidente do clube, Marcelo Paz, revelou em entrevista à 'Rádio Verdes Mares' que outros treinadores estrangeiros com passagem pela Europa foram oferecidos: o francês Thierry Henry, o italiano Alessandro Nesta e o sueco sueco Sven-Göran Eriksson.

"Recebemos muitas ofertas de nomes de treinadores. Sven-Göran Eriksson, Thierry Henry e Alessandro Nesta. Nomes internacionais, um sueco, um francês e um italiano. Quando nós abrimos que iríamos ao mercado estrangeiro, começou a pipocar nome de todas as maneiras e a gente vai filtrando", disse Paz.



O Fortaleza, que chegou a abrir conversa com Dorival Júnior e Fernando Diniz, decidiu apostar em um nome estrangeiro. Ariel Holan, ex-Santos, foi procurado, mas a negociação não avançou. Bem avaliado pelo departamento de futebol, Vojvoda foi confirmado nesta terça. Com passagem pelo Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán, todos da Argentina, e Unión La Calera, do Chile, o treinador é aguardado sexta-feira na capital do Ceará.



"No caso do Vojvoda, a primeira pessoa que falou o nome dele no Fortaleza foi o diretor de futebol Alex Santiago. Estávamos conversando sobre nomes e possibilidades, sobretudo de nomes mais famosos e do meio, e ele disse: "olha, tem um cara que faz um trabalho muito bom em times menores, com orçamentos reduzidos, que é o Juan Pablo Vojvoda". Eu não conhecia e nós fomos buscar informações sobre ele, começamos a nos aprofundar, botamos o CIFEC em campo, para entender como ele jogava", destacou o dirigente.

Considerado um dos maiores jogadores da história da França, Henry, após pendurar as chuteiras, teve uma experiência como auxiliar técnico da seleção da Bélgica, entre 2016 e 2018, e comandou o Monaco entre 2018 e 2019. Seu último clube foi o Montreal Impact, da MLS. Ex-jogador da seleção italiana e ídolo do Milan, Nesta já dirigiu o Miami FC, além de Perugia e Frosinone, na Itália.

Eriksson, de 73 anos, é o mais experiente entre os famosos oferecidos. Com passagem por Roma, Benfica, Machester City, o sueco comandou a seleção da Inglaterra entre 2001 e 2006.