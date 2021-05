Torcedores do Manchester United invadem o Old Trafford em protesto à família Glazer, dona do clube, pela adesão à Superliga AFP

Por AFP

Publicado 05/05/2021 17:35

O técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, afirmou nesta quarta-feira (5) que os manifestantes que invadiram Old Trafford no domingo foram "longe demais", mas que os protestos contra a política esportiva do clube devem ser "ouvidos".

"Devemos ouvir a voz dos torcedores. Protestar é um direito de todos, mas deve ser de forma civilizada", disse o técnico norueguês na coletiva de imprensa antes das semifinais da Liga Europa contra a Roma, na quinta-feira.



“Infelizmente, quando você invade, quando tem policiais feridos, com cicatrizes para o resto da vida, você está indo longe demais. É mais um passo. Quando as coisas saem do controle assim, passa a ser assunto da polícia. Já não é uma questão de expressão de opinião ", acrescentou.



No domingo, centenas de torcedores dos Red Devils invadiram o estádio de Old Trafford e ocuparam o gramado poucas horas antes do início do jogo com o Liverpool, pelo Campeonato Inglês, o que levou a seu adiamento.



Outro grupo de manifestantes se reuniu em frente ao Lowry Hotel, onde os jogadores do United estavam concentrados antes do duelo, para evitar a saída da equipe para o estádio.