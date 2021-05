Zidane AFP

Rio - A eliminação na semifinal da Liga dos Campeões para o Chelsea colocou o cargo de Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, em risco. Segundo o jornal espanhol "Marca", o ex-atacante Raúl González, de 43 anos, poderá assumir o comando do clube espanhol.

A derrota por 2 a 0 para o time inglês, mostrou a Florentino Pérez, mandatário do clube, que mudanças precisarão ser feitas. Além da possível troca no comando técnico, ele não descarta a saída de veteranos do clube e o uso de jogadores que voltarão de empréstimo.



Raúl González é treinador do Real B desde 2019 e estaria à frente de outros nomes do mercado, como Massimiliano Allegri e Jöachim Löw. O jornal deixa claro que essas mudanças já estavam sendo estudadas com o título ou não da Liga dos Campeões.

A barca deverá contar com nomes importantes. Os veteranos Lucas Vázquez e Sergio Ramos, que não renovaram seus contratos até agora e ficariam livres ao fim da temporada. Hazard, Marcelo e Isco "não entram nos planos futuros do clube", tendo suas saídas facilitadas.