Publicado 07/05/2021 18:00 | Atualizado 07/05/2021 18:00

Rio - O ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello admitiu que carrega uma mágoa da TV Globo. Em entrevista ao podcast “Mais Que Oito Minutos“, ele disse que não concorda com uma piada que era feita constantemente no programa "Casseta & Planeta", extinto em 2012, sobre ele "estar sempre atrasado".

“Quando se tem dentro do teu país, na própria casa que você trabalha, um programa de humor que tira sarro perante certas situações, você vai buscar coisas que são engraçadas. Sempre fui parte do humor, sentava com meu pai para ver Escolinha do Professor Raimundo. Até o cara começar a fazer piada com algo que não é verdade, é um fator muito agressivo. Ficou 11 anos no ar (o Casseta & Planeta). Ficaram brincando com o negócio do atrasado porque cheguei em segundo“, disse o ex-piloto, que foi vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2002 e 2004.



“Não vamos esperar eu morrer para falar que eu era bom acertador (de carro). Não é que eu quero que fale bem de mim, mas vão esperar todo mundo morrer para que o valor seja dado ou falado. Vamos reverenciar as pessoas em vida”, completou.