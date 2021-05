Baggio era o craque da Itália (Foto: Divulgação)

Rio - O pênalti desperdiçado contra o Brasil na Copa do Mundo de 1994 ainda dói em Roberto Baggio. Em entrevista ao jornal "La Republicca", o ex-jogador revelou que ainda se culpa pela perda do título da Itália para a seleção brasileira.

"Sigo sem me perdoar pelo pênalti desperdiçado na final do Mundial de 94 contra o Brasil. Não há religião que importe. Naquele dia, eu poderia me suicidar e não iria sentir nada", disse o ex-jogador.



Baggio era o grande nome daquela seleção italiana e havia conquistado a bola de ouro em 1993. Após a Copa de 1994, ele ainda voltou a disputar o torneio em 1998 e teve boas atuações, mas os europeus caíram nas quartas de final para a anfitriã França.