Ferj Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 21:09

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Ferj, definiu a data e o horário dos jogos das finais do Campeonato Carioca e da Taça Rio. Flamengo e Fluminense vão disputar a decisão do Estadual nos dias 15 e 22 de maio (dois sábados seguidos), às 21h30, no Maracanã.

Já Botafogo e Vasco se enfrentam na disputa da Taça Rio nos dias 16 e 22 de maio (um domingo e um sábado), às 11h05 e às 15h, respectivamente, no Nilton Santos e em São Januário.

As premiações financeiras do Carioca será da seguinte forma:

- Semifinalistas do Carioca (Flamengo, Fluminense, Portuguesa-RJ e Volta Redonda) ganharam R$ 500 mil cada;



- O campeão do Estadual ganha mais R$ 1,5 milhão (totalizando R$ 2 milhões). O vice R$ 500 mil (totalizando R$ 1 milhão);

O campeão da Taça Rio ganha R$ 1 milhão. (Botafogo e Vasco, ambos na Série B do Brasileiro, agora só conseguem esse valor).