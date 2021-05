Arsenal Divulgação

Por AFP

Publicado 15/05/2021 19:23 | Atualizado 15/05/2021 19:24

Inglaterra - O fundador e presidente da plataforma de áudio Spotify, o sueco Daniel Ek, disse no sábado que sua oferta de compra do Arsenal foi rejeitada pelos proprietários do clube da primeira divisão da Inglaterra, mas ressaltou que continua "interessado" na operação.

Em um comunicado postado no Twitter, Ek disse que fez uma oferta esta semana aos proprietários americanos da equipe, a Kroenke Sports, que foi recusada.



"Esta semana foi feita uma oferta a Josh Kroenke (...) e eles responderam que não precisam do dinheiro. Continuo interessado caso a situação mude”, acrescentou.