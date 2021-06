Por

Publicado 10/06/2021 00:00

Germán Cano chegou a nove gols na temporada após disputar 14 jogos no Vasco. Em uma equipe que pouco cria para o seu artilheiro, o jogador teve a boa atuação de Léo Jabá no segundo tempo como alento, já que o argentino, muitas vezes, parece jogar sozinho na equipe. Quando as jogadas do Gigante da Colina não acabam no pé dele, as chances de gol diminuem muito. Seus companheiros poucos ajudam. Sorte do vascaíno, que pode contar com um artilheiro que resolve.