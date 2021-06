Toshiro Muto, CEO do Comitê Organizador de Tóquio-2020, revelou que os atletas serão monitorados durante os Jogos Olímpicos - AFP

Toshiro Muto, CEO do Comitê Organizador de Tóquio-2020, revelou que os atletas serão monitorados durante os Jogos OlímpicosAFP

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 21:49

Tóquio - Os passos dos mais de 11 mil atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio serão monitorado durante a estadia no Japão. A afirmação não é um exagero, pois Toshiro Muto, CEO do Comitê Organizador do evento, revelou nesta quarta-feira que todos usarão GPS durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A medida também valerá para os cerca de 6 mil jornalistas credenciados.



Todos os detalhes, com a lista de locais que serão visitados nas duas semanas de competição, como instalações esportivas e hotéis, deve ser apresentada para a imprensa na chegada ao Japão. Em meio à repercussão da polêmica medida, Muto esclareceu que o sistema de monitoramento não será usado para acompanhar cada movimento dos participantes, mas para rastreá-los retroativamente, em caso de eventuais.

Adiada em um ano, as Olimpíadas de Tóquio serão realizadas de 23 de julho a 8 de agosto em meio a preocupação e críticas de que o evento sobrecarregue o sistema de saúde no país, que sofre o impacto da pandemia do novo coronavírus.